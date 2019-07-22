Бабич прокоментував жеребкування кваліфікації Ліги Європи для Маріуполя

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич запевнив, що команда буде готовою до старту у 3-у раунді кваліфікації Ліги Європи.

"Сьогодні ми дізналися тільки пару, з переможцем якої ми зіграємо. У нас є час для того, щоб зібрати інформацію щодо суперника, подивитися ігри, проаналізувати.

Маріуполь дізнався потенційного суперника у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20

Ми розуміємо, що і АЗ Алкмаар і Гекен – це команди хорошого рівня. Але інакше бути не могло – в нашому "кошику" всі команди серйозні. Жереб нормальний і шанси розцінюю як 50 на 50.

На мій погляд, голладці в цій парі сильніші. Але це матчі плей-офф, 2 гри, тому все може бути і загадувати не будемо. Рік тому говорили, що Юргорден сильніший за Маріуполь, але ми пройшли далі. Тому, повторюся, загадувати не варто.

Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20

Перший матч ми проведемо в Одесі 8-го серпня. Ближче до цієї дати отримаємо більше інформації. Постараємося добре підготуватися і спробуємо здивувати суперника", – цитує Бабича прес-служба Маріуполя.