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Зоря домовилась з Динамо щодо оренди Русина, – ЗМІ

10:08 1064 Читать на русском
Зоря домовилась з Динамо щодо оренди Русина, – ЗМІ
Назарій Русин / фото: ФК Динамо Київ

Нападник київського Динамо Назарій Русин може розпочати сезон 2019/20 в Зорі.

Луганська Зоря найближчим часом орендує форварда Динамо Назарія Русина, передає zarya.lg.ua.

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Єдиною перешкодою переходу українця є травма форварда Динамо Франа Соля, іспанець повернеться в загальну групу киян на початку серпня.

Нагадаємо, Русин не опинився в заявці киян на сезон 2019/20. Журналіст Ігор Циганик в ефірі програми Циганик Live заявляв, що Назарій залишиться в Динамо лише в тому випадку, якщо "біло-сині" не підпишуть нового нападника цього літа. У форварда також є варіант з орендою в Карпати.

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У минулому сезоні 20-річний Русин провів 24 матчі за Динамо, відзначившись 5 голами і однією результативною передачею.

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Зоря Зоря Трансфери Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Назарій Русин Назарій Русин
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