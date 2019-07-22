Реал зробив ПСЖ щедру пропозицію щодо Неймара – мадридці готові віддати Бейла із серйозною доплатою

Іспанський та французький гранди можуть обмінятися опальними гравцями.

Реал готовий віддати за бразильця Гарета Бейла і 90 мільйонів євро, повідомляє Mundo Deportivo.

"Це станеться за 24-48 годин", – Зідан підтвердив продаж Бейла в інший клуб

За інформацією видання, Неймар хоче покинути Париж будь-якою ціною, і варіант з "вершковими" його цілком влаштовує. Форвард змирився з тим, що перехід в Барселону практично неможливий, але повернення в Іспанію залишається його пріоритетом. Також джерело додає, що у переговорах бере участь відомий агент Піні Захаві, який намагається вмовити керівництво ПСЖ відпустити найдорожчого гравця світу.

Нагадаємо, раніше інтерес до Неймара приписували Ювентусу, Баварії та Манчестер Юнайтед.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ