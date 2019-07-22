Маріуполь дізнався потенційного суперника у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20

Сьогодні, 22 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2019/20. За його підсумками суперником Маріуполя стане переможець пари АЗ Алкмаар – Гекен.

Маріуполь у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20 зіграє проти переможця пари АЗ Алкмаар – Гекен. Поєдинки цієї стадії пройдуть 8 та 15 серпня, інформує офіційний сайт УЄФА.

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При жеребкуванні приазовці були несіяними, а серед їхніх потенційних опонентів були, зокрема, АЗ, Вулверхемптон, Легія, Гент. Перший матч підопічні Олександра Бабича проведуть вдома.

Нагадаємо, Маріуполь стартує з 3-го раунду кваліфікації ЛЄ 2019/20 завдяки 4-й позиції в УПЛ 2018/19.

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Переможець протистояння пройде в раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2018/19.