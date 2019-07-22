Зоря отримала потенційного опонента у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20

Переможець пари ЦСКА Софія/Осієк стане потенційним суперником Зорі у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20, жеребкування якого пройшло у Ньйоні сьогодні, 22 липня.

Зоря у випадку потрапляння в 3-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи 2019/20 зіграє проти софійського ЦСКА або хорватського Осієка, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Поєдинки цієї стадії пройдуть 8 та 15 серпня. Переможці гратимуть у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2019/20.

Нагадаємо, в другому раунді кваліфікації суперником підопічних Віктора Скрипника стане чорногорська Будучность, з якою луганці зіграють 25 липня та 1 серпня. Переможець цієї пари при жеребкуванні 3-го раунду був сіяним. Якщо Зоря пройде чорногорців, то у наступному раунді гратиме перший матч на виїзді.

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До слова, в сезоні 2018/19 луганці не змогли пробитись у груповий турнір Ліги Європи. У раунді плей-офф кваліфікації підопічні тоді ще Юрія Вернидуба драматично поступились німецькому РБ Лейпциг.

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