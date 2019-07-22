Ребров підписав новий контракт із Ференцварошем

Овертайм — 22:00 3391
-
Твіттеріада. Проблеми у сім'ї Селезньова, найважливіший гол Яремчука, відверті фото Маші Реви – Зоря мусить перемагати
-
Арсенал-Київ офіційно знявся з Першої ліги 2019/20Перша ліга — 17:44 2087
-
"Мессі забив мені головою – як?!": Андрій Дикань – комплімент від Барселони, перелом черепа і життя після футболуІнтерв’ю — 16:00 5223
-
Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20Ліга Європи — 15:31 9731
-
Зоря отримала потенційного опонента у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20Ліга Європи — 15:16 2639