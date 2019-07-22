Ребров підписав новий контракт із Ференцварошем

Український фахівець Сергій Ребров продовжить співпрацю з угорським клубом.

Сьогодні, 22 липня, Ребров поставив підпис під новою угодою, розрахованою на 3 роки, повідомляє прес-служба Ференцвароша.

Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20

Нагадаємо, що 45-річний фахівець очолив угорський клуб минулого літа і виграв з ним чемпіонський титул.

До слова, Ференцварош – це третій клуб у тренерській кар'єрі Реброва. До цього він працював у київському Динамо та очолював Аль-Ахлі.

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