Екс-гравець Динамо і Брюгге оцінив шанси команд в очному протистоянні у кваліфікації Ліги чемпіонів

Колишній півзахисник Динамо та Брюгге Сергій Серебренніков очікує на рівне протистояння у 3-у раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Шанси оцінюю як 50 на 50. Динамо перебуває у схожій ситуації. Це завжди був один з найбільших клубів України, який намагається досягати успіху на європейській арені. Однак останнім часом киян все важче конкурувати у єврокубках.

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Найкращі гравці рано чи пізно хочуть піти у топ-чемпіонати. Команда будується навколо молодих гравців. Віталій Миколенко та Микола Шапаренко – великі таланти, які вже викликаються у національну збірну.

Олександр Хацкевич – легенда клубу. Для нього новий сезон стартує вже наступного тижня. Минулого року донецький Шахтар все ще був занадто сильним. У цьому сезоні, я думаю, Динамо зможе поборотися за титул", – цитує Серебреннікова Het Nieuwsblad.

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