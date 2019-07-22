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Барселона готує для Мессі новий контракт, – ESPN

22 липня 23:48 313 Читать на русском
Барселона готує для Мессі новий контракт, – ESPN
Ліонель Мессі та Жозеп-Марія Бартомеу / Фото ФК Барселона

Важко повірити, що Ліонель Мессі може покинути Барселону, але у клубі хочуть перестрахуватись.

Керівництво Барселони сяде за стіл переговорів з представниками Ліонеля Мессі щодо продовження співпраці, повідомляє ESPN.

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В таборі каталонців мають намір пролонгувати контракт ще на 2 сезони (чинна угода розрахована до 2021 року). Відзначається, що в новому контракті будуть покращені фінансові умови, а також зірковому аргентинцю пообіцяють значне підсилення складу.

На перемовинах клуб представлятиме президент Барси Жозеп-Марія Бартомеу, а інтереси Мессі захищатиме його батько Хорхе.

В минулому сезоні Ла Ліги Ліонель провів 34 матчі, в яких відзначився 36-ма голами та 15-ма асистами.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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