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Динамо зіграє з Брюгге у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20

13:16 11078 Читать на русском
Динамо зіграє з Брюгге у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20
Динамо дізналось першого суперника в ЛЧ 2019/20 / ФК Динамо

Визначився перший опонент Динамо в Лізі чемпіонів 2019/20. У третьому раунді кваліфікації підопічні Олександра Хацкевича зіграють проти бельгійського Брюгге.

У швейцарському Ньйоні завершилось жеребкування стадії 3-го раунду кваліфікації ЛЧ 2019/20. Суперником Динамо на цій стадії турніру стане Брюгге, а перший матч "біло-сині" проведуть на виїзді, інформує офіційний сайт УЄФА.

Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20

Зазначимо, що при жеребкуванні кияни були сіяними. У "біло-синіх" було лише 3 потенційних суперники – Брюгге, Істанбул Башакшехір та ЛАСК (Австрія). Краснодар не міг випасти Динамо через рішення УЄФА, який продовжує розводити українські та російські клуби в єврокубках.

Нагадаємо, кольори Брюгге захищає захисник збірної України Едуард Соболь, який перейшов цього літа у бельгійський клуб на правах оренди з Шахтаря.

Поєдинки 3-го раунду пройдуть 6/7 та 13 серпня. Команди, які програють на цій стадії, продовжать боротьбу у груповому турнірі Ліги Європи.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

blog_ava
Динамо сьогодні дізнається першого суперника в Лізі чемпіонів 2019/20
09:16
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Теги
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