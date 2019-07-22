"Місією неможливою їх назвати складно": реакція бельгійських ЗМІ на Брюгге – Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

"Футбол 24" представляє реакцію бельгійських ЗМІ на результати жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому київське Динамо протистоятиме Брюгге.

Voetbal: Українців складно назвати "місією неможливою"

Тренер Брюгге Філіп Клеман заявив напередодні жеребкування, що прагне переписати історію разом з Брюгге, ставши першою бельгійською командою, яка проб'ється у груповий етап Ліги чемпіонів через сито кваліфікації. Дебютною перешкодою на шляху до великої мрії екс-керманича Генка є київське Динамо – клуб з числа сіяних. Зараз українців складно назвати "місією неможливою", проте недооцінка цієї команди стане великою помилкою.

Динамо зіграє з Брюгге у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20

Динамо регулярно виступає у плей-офф Ліги Європи, демонструючи привабливий футбол. Хоча, цього року вони досить рано припинили боротьбу за трофей, поступившись лондонському Челсі з загальним рахунком 0:8. Матч-відповідь Брюгге проведе на виїзді, що ризикує стати невеличкою перевагою віце-чемпіонів України.

HLN: Циганков – головна зірка Динамо

Київський клуб може пишатися багатою історією з 15-ма чемпіонськими титулами, однак протягом останніх трьох років "біло-сині" неодмінно опинялися за спиною у донецького Шахтаря. Порівняно молодий тренер Олександр Хацкевич наразі виграв з Динамо лише один скромний трофей – Суперкубок України.

Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20

Найбільш небезпечним гравцем у складі киян є 21-річний Віктор Циганков. Захисники Брюгге повинні приділяти цьому виконавцеві особливу увагу, адже у минулому сезоні він забив 20 голів та віддав 17 результативних передач. Йому довіряють капітанську пов'язку попри молодий вік, а європейські топ-клуби вишикувались за ним у велику чергу.

Lavenir: Несприятливий варіант

Динамо разом з Порту було одним з найбільш небезпечних суперників для Брюгге на цій стадії. Команду білоруського фахівця Олександра Хацкевича можна назвати досвідченим єврокубковим бійцем. Щоправда, два останні сезони кияни не пробивались у груповий етап Ліги чемпіонів, провалюючись якраз у кваліфікації, куди потрапляли через домінування Шахтаря на внутрішній арені.

Українець Циганков, іспанський форвард Фран Соль та словенець Вербіч – головна надія Хацкевича в атаці. Особливо виділяється молодий вихованець Динамо, який за короткий період став лідером команди. Він володіє хорошим ударом з лівої, а також чудовим дриблінгом на швидкості.

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Підопічні Клемана ризикували зіграти з португальцями, найсильнішою командою у третьому раунді кваліфікації ЛЧ, але отримали трохи зручнішого суперника. Востаннє Динамо виступало на груповому етапі ще три роки тому, а після цього жодного разу проходило сита кваліфікації. Починаючи з сезону 2016/17, кияни не можуть виграти українську Прем'єр-лігу через гегемонію Шахтаря, тоді як національний Кубок підкорювався їм ще у 2015-му.

Брюгге та Динамо проведуть свою дебютну зустріч у єврокубках. Можливо, про сильні і слабкі сторони киян Клеману розповість український новачок "чорно-синіх" Едуард Соболь, який на батьківщині захищав кольори Шахтаря та Зорі.

Матч-відповідь відбудеться у Київі на ОСК Олімпійський, тож Брюгге доведеться максимально добре виступити вдома.

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