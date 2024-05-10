Байєр вчергове у цьому сезоні уникнув поразки, відігравшись у другому півфіналі з Ромою. Дивіться відео голів та огляд матчу Байєр – Рома на "Футбол 24".

Перший матч завершився перемогою Байєра з рахунком 2:0, тож Ромі треба було мчати вперед відіграватись. Проте, Леверкузен не відсиджувався у захисті та навіть створив більше моментів. Свілар потягнув удар зі штрафного Гложека, а Паласіос низом поцілив у стійку. Наприкінці першого тайму Рома заробила пенальті, а Паредес впевнено його реалізував.

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А в середині другого тайму римляни зуміли зрівняти рахунок у протистоянні, і також зробили це з пенальті. Справа йшла до овертаймів, але Манчіні на останніх хвилинах забив у власні ворота. А на 90+7 Станішіч зрівняв рахунок, дозволивши Леверкузену знову уникнути поразки.