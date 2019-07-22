Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20

У швейцарському Ньйоні завершилось жеребкування стадії 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Потенційних суперників отримали і Зоря з Маріуполем.

Сьогодні, 22 липня, у Ньйоні відбулося жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Представником України на цій стадії турніру є Маріуполь, до якого може приєднатись Зоря у випадку успіху в протистоянні з Будучностю в другому кваліфікаційному раунді.

Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20

Приазовці зіграють проти переможця пари АЗ (Нідерланди) – Гекен (Швеція), а Зоря, якщо пройде Будучность, поміряється силами проти сильнішого в дуелі Осієка та ЦСКА Софія.

Поєдинки пройдуть 8 та 15 серпня. Переможці пройдуть у раунд плей-офф кваліфікації ЛЄ.

Ліга Європи 2019/20: результати жеребкування 3-го раунду кваліфікації:

Динамо зіграє з Брюгге у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20

Основний шлях:

Шлях чемпіонів: