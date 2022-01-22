Україна

Динамо розгромило Атлетіко Пульпіленьйо у першому матчі на зборах в Іспанії. Дубль оформив Віктор Циганков, по разу відзначилися Де Пена і Буяльський – відео голів поєдинку. Владислав Дубінчак, який вперше вийшов на поле після повернення в Динамо,отримав травму і не дограв навіть перший тайм.

Андрій Шевченко веде перемовини зі збірною Польщі – досі є серйозні розбіжності у фінансах.

"Він не повинен тут бути": іспанські ЗМІ тиснуть на Анчелотті через Луніна, а фани Реала обрали йому ідеальний клуб.

Трансфери

Динамо відпустило чергового гравця. Богдан Лєднєв офіційно перейшов у Фехервар на правах оренди. Угорський клуб має право викупу півзахисника.

Марлос визначився, де продовжить кар'єру після відходу з Шахтаря.

Андрій Лунін отримав неочікуваний варіант з грандом АПЛ – Реал виставив захмарний цінник за українця.

СК Дніпро-1 не підпише Євгена Коноплянку – офіційна заява керівника клубу.

Харківський Металіст підсилився черговим легіонером з Південної Америки.

Світ

Кубок Африки: сформовано сітку плей-офф – Салах і Мане можуть зустрітися лише у фіналі, три фаворити на титул.

Реал зустрінеться з кривдником Барселони – результати жеребкування чвертьфіналу Кубка Іспанії.

Ювентус перевіряє чемпіонські амбіції Мілана, Ярмоленко хоче засмутити Роналду, Джеррард проти Миколенка – анонс вікенду.