Товариський матч

Динамо – Атлетіко Пульпіленьйо – 4:0

Голи: Циганков, 66, 77, Де Пена, 76, Буяльський, 87

Динамо (1 тайм): Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Дубінчак (Вівчаренко, 42) – Сидорчук, Шепелєв, Гармаш – Антюх, Вербіч – Супряга.

Динамо (2 тайм): Моргун – Тимчик, Боль, Сирота, Вівчаренко – Бражко, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Кулач.

Поєдинок Динамо Київ – Атлетіко Пульпіленьйо стартував о 19:00. Це дебютний матч "біло-синіх" у 2022 році – раніше підопічні Мірчі Луческу повинні були протистояти збірній вільних агентів Іспанії, але цей поєдинок скасували через коронавірус. У підсумку, динамівці зіграли проти представника трясовини іспанського футболу. Атлетіко Пульпіленьйо виступає в п'ятій групі Сегунди RFEF – це четвертий за рангом дивізіон Іспанії. Після 17-ти турів команда з міста Пульпі (провінція Алмерія) набрала 21 очко і посідає 12 місце турнірної таблиці.

Владислав Супряга опинився у стартовому складі на перший матч 2022-го – черговий шанс для форварда з безгольовою серією більше року. Також з перших хвилин з'явився Владислав Дубінчак, який повернувся з оренди у СК Дніпро-1 після відходу Віталія Миколенка в Евертон. Нарешті повернувся Микита Бурда – центрбек не грав за першу команду з липня 2020 року через серйозну травму. В основі опинився і Денис Антюх, який майже не грав восени. Мірча Луческу, який вже відпустив низку футболістів в оренду, одразу дав шанс списаним, травмованим і резервістам.

Посередній тайм від Динамо – захисники були найкращими, пошкодження Дубінчака

Динамо не влаштувало шквал атак на ворота скромного суперника з перших хвилин гри. Навпаки – біля воріт Дениса Бойка м'яч перебував навіть частіше. Тільки хвилини з четвертої кияни перевели гру на половину поля Пульпіленьйо і створили перший момент. Шепелєв подав зі штрафного точно на голову Гармашу, який не влучив у ворота.

Спроби киян розігрувати поблизу власних воріт змушували нервувати Дениса Бойка. То Шабанов не надто вдало віддасть назад, то сам кіпер змушений був вибивати в аут під пресингом суперників. Іспанці активно вступали у відбір навіть на чужій половині, а в таких умовах організація позиційних атак у першому таймі стала проблемою для киян. Момент Гармаша зі стандарту виявивився єдиним у стартові 20 хвилин.

Динамо – Атлетіко Пульпіленьйо: онлайн-трансляція першого матчу киян у 2022 році

А от на 23-й пройшла перша класна атака підопічних Луческу. Бурда закинув на Антюха, той віддав у штрафний, де першим опинився Дубінчак. Удар Владислава парирував кіпер.Цей момент виявився найкращим у першому таймі. Ще одну перспективну атаку киян відверто зіпсував Антюх. Денис після пасу Гармаша міг у дотик виводити Супрягу віч-на-віч, але вирішив прийняти м'яч і зробив це дуже невдало – потенційно класний момент було змарновано.

Перед перервою для Мірчі Луческу трапився неприємний епізод – Владислав Дубінчак, який вже вдруге опинився на газоні після контакту з суперником, не зміг продовжити гру. Захисник залишив поле, поступившись своїм місцем Костянтину Вівчаренку. Пристойний тайм від Дубінчака, який мав найреальніший шанс для гола і кілька разів успішно діяв у єдиноборствах. А от в цілому доволі посередні 45 хвилин від "біло-синіх". Один момент зі стандарту і одна вдало розіграна позиційна атака – Антюх, Вербіч і Супряга явно не змогли занести 45 хвилин до свого активу.

А от Микита Бурда, який після травми ще не грав за першу команду, був одним із найпомітніших. Захисник кілька разів намагався зряче закинути на хід Супрязі, Антюху чи Вербічу – саме на Бурду поклали функцію початку атак. У захисті Микита в більшості епізодів діяв надійно, впевнено перериваючи простріли і навіси з флангів. Хоча й без кількох втрат і позиційних помилок таки не обійшлося – після однієї з них виник напівмомент біля воріт Бойка. З поверненням Микити Мірча Луческу може отримати серйозну опцію в центрі оборони – звісно, якщо екс-гравця збірної України оминатимуть травми.

Зовсім інший другий тайм – дубль Циганкова і розгром

Одразу після перерви Луческу випустив інший склад – зокрема, Сироту, Шапаренка, Буяльського, Циганкова і Кулача. Знайшлося місце і кільком молодим виконавцям – кіперу Моргуну, захиснику Болю та хавбеку Бражку. Динамо заграло швидше, але спершу все так же без моментів. Хіба що Циганков і Буяльський пошили в дурні захист іспанців, однак удар Віталія був надто слабким. Після іншої спроби 29-го номера м'яч пішов на кутовий.

На 66-й хвилині Динамо таки повело в рахунку. Шапаренко віддав на Кулача, той прострілив у воротарський на Циганкова, а Віктор заніс м'яч у ворота. Перший гол киян на зимових зборах-2022. Міг бути одразу й другий, проте Шапаренко, виконуючи штрафний із вбивчої позиції, пробив у стінку.

Розкішний момент організував сам собі Віталій Буяльський. Хавбек киян класно прокинув м'яч повз суперника, але не реалізував вихід віч-на-віч, не влучивши в дальній кут. Таких моментів до перерви і близько не було. Після помилки суперника і скидки Шапаренка п'ятою міг забивати Де Пена – кіпер Ерік Сантьяго врятував. Але буквально тут же м'яч таки влетів у сітку. Тимчик промчав правим флангом і покотив на уругвайця, який цього разу влучно пробив у дотик. Атлетіко посипався – Шапаренко розігнав атаку і віддав на Циганкова, який оформив дубль.

Міг забивати і сам Кулач, але його удар був трохи неточним. Але без четвертого гола такий не обійшлося. Після невдалої гри воротаря відзначився Віталій Буяльський, встановивши підсумок першої гри року. 4:0 – дещо неоднозначна перемога "біло-синіх".

Наступний матч на іспанському зборі Динамо зіграє вже в суботу, 22 січня. Суперником стане люксембурзький Расінг.