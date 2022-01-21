23-річний хавбек приєднався до Фехервара на правах оренди, інформує офіційний сайт киян. Угода між українським та угорським клубами розрахована на 1 рік.

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Раніше повідомлялось, що опція оренди Богдана обійдеться Фехервару в близько 300 тисяч євро. У колективі Лєднєв стане вже третім українцем після півзахисника Євгена Макаренка й вінгера Івана Петряка.

Нагадаємо, Богдан Лєднєв приєднався до "біло-синіх" у 2016 році, дебютував за першу команду у жовтні 2017-го, а протягом 2018-2020 років виступав за Зорю в оренді. Цього сезону півзахисник з'являвся на полі у складі Динамо в 10 матчах, проте результативних дій до свого активу не записав.

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