"Зараз ми не розглядаємо кандидатуру Коноплянки, адже у нас інший вектор розвитку.

Йовічевіч прокоментував можливість переходу Коноплянки в СК Дніпро-1

Гадаю, що Євген ще покаже себе на високому рівні, але у нас інші пріоритети. Можливо, з часом, але не зараз", – заявив Русол у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, Коноплянка не вирушив з Шахтарем на зимові збори і перебуває у пошуках нового клубу. У поточній кампанії півзахисник награв лише 47 хвилин, його контракт з "гірниками" завершується 30 червня цього року.

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