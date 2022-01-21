Куди тільки ЗМІ не сватали українського легіонера "вершкових" Андрія Луніна. Черговим претендентом на кіпера став Ліверпуль.

Голкіпер Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру в Ліверпулі, повідомляє Elnacional.cat.

Порятунок Луніна від фіаско у відеоогляді поєдинку Ельче – Реал – 1:2

Головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп хоче підписати якісного дублера для Аллісона. Замінити бразильського кіпера здатні іспанець Адріан та ірландець Куївін Келлехер, однак їхня майстерність не влаштовує німецького наставника.

Зазначається, що Реал готовий відпустити Луніна за 20 млн євро і сторони вже приступили до переговорів.

Нагадаємо, Лунін приєднався до мадридського клубу у липні 2018 року за 8,5 млн євро. За цей час встиг провести за основу "вершкових" три матчі у Кубку Іспанії (один – минулого сезону і два – у цьому). Тричі відправлявся в оренду (Леганес, Вальядолід і Ов'єдо). Його контракт з Реалом чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

Реал у меншості здобув вольову перемогу над Ельче – Лунін зробив 2 сейви й пропустив скандальний гол, який не зарахували