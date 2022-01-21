Динамо – Атлетіко Пульпіленьйо – 4:0 – відео голів та огляд матчу
22:34 - Читать на русском
Динамо переграло Атлетіко Пульпіленьйо на тренувальних зборах. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
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завершено
Мірча Луческу виставив далеко не основний склад, але навіть проти команди з 4-го дивізіону Іспанії він демонстрував неоднозначний футбол. Все змінилось по перерві, коли вийшли лідери.
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Долю зустрічі вирішили голи Циганкова (дубль), Де Пени й Буяльського, два асисти собі в актив записав Владислав Кулач. Наступний поєдинок Динамо проведе вже завтра, 22 січня. Суперником підопічних Мірчі Луческу буде Реал Мурсія.
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