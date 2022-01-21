Динамо переграло Атлетіко Пульпіленьйо на тренувальних зборах. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Мірча Луческу виставив далеко не основний склад, але навіть проти команди з 4-го дивізіону Іспанії він демонстрував неоднозначний футбол. Все змінилось по перерві, коли вийшли лідери.

Динамо розгромило команду 4-ї ліги Іспанії – неоднозначна перемога киян у першому матчі 2022 року

Долю зустрічі вирішили голи Циганкова (дубль), Де Пени й Буяльського, два асисти собі в актив записав Владислав Кулач. Наступний поєдинок Динамо проведе вже завтра, 22 січня. Суперником підопічних Мірчі Луческу буде Реал Мурсія.