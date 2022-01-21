Еквадорський хавбек Хуан Рамос Касарес Севільяно достроково покинув Флуміненсе й підписав контракт з "жовто-синіми", інформує сайт клубу. За харків'ян він виступатиме під 36 номером, деталі трансферу наразі невідомі.

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У 29-річного гравця солідний досвід виступів на просторах Південної Америки: в Еквадорі грав за Норте Амеріку, Індепендьєнте й Барселону з Гуаякіля, в Аргентині – за Рівер Плейт і Банфілд, а в Бразилії – за Атлетіко Мінейро, Корінтіанс та Флуміненсе. Також Касарес провів 22 поєдинки за збірну Еквадору, але востаннє викликався до неї ще в 2017-му.

Нагадаємо, відроджений харківський клуб впевнено лідирує у Першій лізі і є головним претендентом на вихід в Прем'єр-лігу сезону 2022/23.

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