45-річний фахівець справді веде перемовини щодо роботи головним тренером збірної Польщі, повідомляє телеграм-канал vZbirna. Втім, українець має умову, яка стосується фінансового питання.

Коваленко оцінив звільнення Шевченка з Дженоа – команда українського хавбека "посприяла" відставці

Польський футбольний союз (PZPN) готовий запропонувати зарплатню у розмірі 1 мільйона євро. Шевченко ж вимагає не менше 3 млн. Наразі обговорюється схема преміальних за вихід на Мундіаль 2022 року. Якщо сторонам вдасться знайти спільний знаменник у цьому питанні, перемовини між Андрієм Миколайовичем та президентом PZPN Цезарем Кулешою продовжаться.

Наприкінці березня збірна Польщі протистоятиме національній команді Росії в півфіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022. Сильніший у цій дуелі розігруватиме путівку в Катар з переможцем пари Швеція – Чехія.

Шевченко вимагає фантастичну зарплату в нового роботодавця – український тренер садить конкурента на лаву запасних