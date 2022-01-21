"Я вирішив грати у Сполучених Штатах Америки, тому що у мене не було пропозицій від Атлетіко Паранаенсе. Я засмучений, але, на жаль, це все, що я можу сказати.

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У мене були запити від Сан-Паулу, Атлетіко Мінейро та деяких інших бразильських команд. Їм усім я відмовив. Так буває, але життя продовжується.

Не думаю, що в майбутньому ще пограю за Атлетіко Паранаенсе. Клуб цікавився мною, але коли я приїхав, дізнався, що інтересу більше немає. У будь-якому випадку, я підтримуватиму цей клуб і захоплюватимуся ним", – цитує Марлоса Superesportes.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Атлетіко Паранаенсе, який дуже хотів бачити Марлоса у своїх лавах, відмовилися від його підписання через серйозні запити по заробітній платі.

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