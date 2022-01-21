Відбулось жеребкування пар 1/4 фіналу Кубка Іспанії, повідомляє місцева федерація футболу.

Виліт Барселони з Кубка Іспанії у відеоогляді матчу з Атлетіком – 2:3

Центральним матчем цього раунду стане протистояння Реала з Атлетіком, який несподівано вибив Барселону в 1/8 фіналу. Якщо наставник мадридців Карло Анчелотті не зрадить традиції випускати Андрія Луніна на кубкові матчі, то на українця може очікувати один з найважливіших поєдинків у кар'єрі.

Базовою датою проведення чвертьфіналів обрали 2 лютого. Нагадаємо, чинним тріумфатором турніру є Барселона.

Реал у меншості здобув вольову перемогу над Ельче – Лунін зробив 2 сейви й пропустив скандальний гол, який не зарахували