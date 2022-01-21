Пари 1/8 фіналу

Буркіна-Фасо – Габон (23 січня)

Нігерія – Туніс (23 січня)

Сенегал – Кабо-Верде (25 січня)

Малі – Екваторіальна Гвінея (25 січня)

Гвінея – Гамбія (24 січня)

Камерун – Комори (24 січня)

Кот-д'Івуар – Єгипет (26 січня)

Марокко – Малаві (26 січня)

Пари 1/4 фіналу

Буркіна-Фасо / Габон – Нігерія / Туніс (29 січня)

Сенегал / Кабо-Верде – Малі / Екваторіальна Гвінея (30 січня)

Гвінея / Гамбія – Камерун / Комори (29 січня)

Кот-д'Івуар / Єгипет – Марокко / Малаві (30 січня)

Півфінали

Буркіна-Фасо / Габон / Нігерія / Туніс – Сенегал / Кабо-Верде / Малі / Екваторіальна Гвінея (2 лютого)

Гвінея / Гамбія / Камерун / Комори – Кот-д'Івуар / Єгипет / Марокко / Малаві (3 лютого)

Таким чином, зірки Ліверпуля – Садьйо Мане з Сенегалом і Мохамед Салах з Єгиптом – зможуть зустрітися не раніше фіналу. Загалом верхня сітка виглядає легшою за нижню, де зібрані Камерун, Кот-д'Івуар, Єгипет і Марокко.

Алжир сенсаційно припинив захист титулу, вилетівши на груповому етапі. Букмекери визначили нових фаворитів. На три збірні дають однаковий коефіцієнт – перемога Камеруну, Сенегалу та Нігерії оцінена в 5,5. В Єгипет вірять значно менше – 12. Найменші шанси на успіх у Коморів (251).