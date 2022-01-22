Главные новости футбола 21 января: Динамо отпустило очередного игрока в Европу, Лунина сватают в Ливерпуль
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 января.
Украина
Динамо разгромило Атлетико Пульпиленьо в первом матче на сборах в Испании. Дубль оформил Виктор Цыганков, по разу отличились Де Пена и Буяльский – видео голов поединка. Владислав Дубинчак, впервые вышедший на поле после возвращения в Динамо, получил травму и не доиграл даже первый тайм.
Андрей Шевченко ведет переговоры со сборной Польши – до сих пор есть серьезные разногласия в финансах.
"Он не должен здесь быть": испанские СМИ давят на Анчелотти из-за Лунина, а фаны Реала выбрали ему идеальный клуб.
Трансферы
Динамо отпустило очередного игрока. Богдан Леднев официально перешел в Фехервар на правах аренды. Венгерский клуб имеет право на выкуп полузащитника.
Марлос определился, где продолжит карьеру после ухода из Шахтера.
Андрей Лунин получил неожиданный вариант с грандом АПЛ – Реал выставил заоблачный ценник за украинца.
СК Днепр-1 не подпишет Евгения Коноплянку – официальное заявление руководителя клуба.
Харьковский Металлист усилился очередным легионером из Южной Америки.
Мир
Кубок Африки: сформирована сетка плей-офф – Салах и Мане могут встретиться только в финале, три фаворита на титул.
Реал встретится с обидчиком Барселоны – результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка Испании.
Ювентус проверяет чемпионские амбиции Милана, Ярмоленко хочет огорчить Роналду, Джеррард против Миколенко – анонс уикенда.