Украина

Динамо разгромило Атлетико Пульпиленьо в первом матче на сборах в Испании. Дубль оформил Виктор Цыганков, по разу отличились Де Пена и Буяльский – видео голов поединка. Владислав Дубинчак, впервые вышедший на поле после возвращения в Динамо, получил травму и не доиграл даже первый тайм.

Андрей Шевченко ведет переговоры со сборной Польши – до сих пор есть серьезные разногласия в финансах.

"Он не должен здесь быть": испанские СМИ давят на Анчелотти из-за Лунина, а фаны Реала выбрали ему идеальный клуб.

Трансферы

Динамо отпустило очередного игрока. Богдан Леднев официально перешел в Фехервар на правах аренды. Венгерский клуб имеет право на выкуп полузащитника.

Марлос определился, где продолжит карьеру после ухода из Шахтера.

Андрей Лунин получил неожиданный вариант с грандом АПЛ – Реал выставил заоблачный ценник за украинца.

СК Днепр-1 не подпишет Евгения Коноплянку – официальное заявление руководителя клуба.

Харьковский Металлист усилился очередным легионером из Южной Америки.

Мир

Кубок Африки: сформирована сетка плей-офф – Салах и Мане могут встретиться только в финале, три фаворита на титул.

Реал встретится с обидчиком Барселоны – результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка Испании.

Ювентус проверяет чемпионские амбиции Милана, Ярмоленко хочет огорчить Роналду, Джеррард против Миколенко – анонс уикенда.