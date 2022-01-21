Евертон – Астон Вілла

22 січня, 14:30. Ліверпуль, Гудісон Парк

Телетрансляція на каналі Setanta Sports +

Віталій Миколенко після важкого дебюту в АПЛ несподівано зник з радарів. Підозрювали, що він пропустив тренування Евертона через коронавірус, однак відповідно до свіжої інформації українець здоровий. Точно зіграє його недавній конкурент Люка Дінь. Щоправда, француз повертається на Гудісон Парк вже у складі Вілли. Дінь вдало стартував у новій команді, допомігши оформити камбек проти МЮ. Астон Вілла взагалі зібрала цікавий колектив і грає у привабливий футбол. Стівен Джеррард з оптимізмом їде в гості до Евертона, а "іриски" нависли над зоною вильоту і не можуть знайти тренера. Замість звільненого Рафи Бенітеса команду тимчасово тренує Данкан Фергюсон.

Хоффенхайм – Борусія Д

22 січня, 16:30. Зінсхайм, ПреЗеро Арена

Телетрансляція на каналі Setanta Sports

Обидві команди на тижні з ганьбою вилетіли з Кубка Німеччини. Борусія програла лідеру другої ліги Санкт-Паулі, а Хоффенхайм пережив розгром від Фрайбурга. Це зайвий раз підтверджує слабкість сучасного німецького чемпіонату та нестабільність команд. Дортмунд і Хоффенхайм йдуть в топ-4 Бундесліги, не показуючи нічого особливого. Борусія має проблеми в центрі поля, оборона занадто часто провалюється (8 команд ліги пропустили менше), яскраві успіхи чергуються з тотальними провалами. Все те саме можна сказати про Хоффенхайм, який погано розпочав сезон, однак завершив перше коло 7-матчевою безпрограшною серією. Чого чекати від цього матчу? Традиційно видовища та непередбачуваності.

Манчестер Юнайтед – Вест Хем

22 січня, 17:00. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports +

Манчестер Юнайтед вже двічі зустрічався з Вест Хемом у цьому сезоні. Матч першого кола АПЛ у Лондоні завершився драмою – гості забили на останніх хвилинах, а господарі в компенсований час не реалізували рятівний пенальті, зароблений Ярмоленком. Через три дні команди зійшлися в Кубку Ліги. Андрій відіграв весь матч, але запам'ятався змарнованим супершансом. В українця вже склалася історія проти МЮ, адже пригадуємо, як у 2019-му він забив "дияволам" переможний гол.

Манчестер Юнайтед, безумовно, фаворит матчу, однак команда не гарантує собі стабільний набір очок, не грає з запасом. Ральф Рангнік не може добитися від футболістів хорошого футболу на дистанції. Шикарний старт проти Астон Вілли змінився на жах по перерві, а катастрофічний перший тайм з Брентфордом змінився на солідну гру в другому. Ще й Роналду психує. З такими американськими гірками важко розраховувати на зону ЛЧ. Хоча там поки що йде Вест Хем.

Лаціо – Аталанта

22 січня, 21:45. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на MEGOGO

Руслан Маліновський загадково пропускає матчі на початку року. Журналісти пишуть, що він отримав недостатньо доз вакцини та не поїде в Рим. В Аталанти взагалі багато втрат, але Гасперіні викручується і тримає команду в топ-4. Мауріціо Саррі гірше вдається викручуватися, та й загалом він не може поставити у Лаціо свій футбол. Відвертих аутсайдерів римляни ще обігрують, а проти прямих конкурентів виглядають явно слабшими. Хорошим індикатором рівня команд можна вважати нещодавні матчі з лідером Серії А – Аталанта класно грала на рівних з Інтером, а Лаціо відверто возили.

Челсі – Тоттенхем

23 січня, 18:30. Лондон, Стамфорд Брідж

Телетрансляція на каналі Setanta Sports +

Криза Челсі стала очевидною – дві перемоги за 9 турів. Поразка від Манчестер Сіті остаточно поставила хрест на чемпіонських надіях. Без позитивних результатів "зразкова прагматичність" Томаса Тухеля перетворилася в "боязливий футбол". Пройшли перші чутки, що під німцем захиталося крісло. Єдиний великий успіх за останні місяці – вихід у фінал Кубка ліги. Челсі двічі впевнено переграв Тоттенхем. "Шпори" повинні якось відповісти. Антоніо Конте ще не програвав у чемпіонаті, хоча в середу був близьким до цього. Тоттенхем створив диво-камбек проти Лестера і за втраченими очками йде третім в АПЛ, вище за Челсі.

Мілан – Ювентус

23 січня, 21:45. Мілан, Сан-Сіро

Телетрансляція на MEGOGO

Ювентус поступово входить у чемпіонський режим набору очок. У Макса Аллегрі ще дуже багато роботи, але туринці почали вигравати матч за матчем, почали звикати до перемог, наблизилися до лідерів Серії А. Мілан міг приймати Юве, перебуваючи на вершині турнірної таблиці, однак сенсаційно програв Спеції і не скористався втратою Інтера. Замість лідерства "россонері" отримали нерви – поразка від Ювентуса поставить під сумнів місце в топ-4. Захист та середня лінія Мілана сильно постраждали через травми та Кубок Африки. Стефано Піолі мусить щось придумувати.