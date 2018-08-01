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Мілан і Ювентус узгодили великий обмін – Бонуччі та Ігуаїн пакують валізи

19:41 291 Читать на русском
Мілан і Ювентус узгодили великий обмін – Бонуччі та Ігуаїн пакують валізи
Бонуччі та Ігуаїн / колаж Goal.com

Італійські Мілан і Ювентус близькі до завершення трансферної саги щодо обміну оборонця "россонері" Леонардо Бонуччі на форварда "зебр" Гонсало Ігуаїна.

Обмін гравцями узгоджений, а про домовленість невдовзі оголосять офіційно, запевняє Goal.com.

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Мілан заплатить 18 млн євро за річну оренду Ігуаїна та отримає можливість викупити права на аргентинця в кінці сезону за 36 млн євро. Крім цього, Юве отримає назад центрбека Леонардо Бонуччі. У зворотньому напрямі поїде 24-річний захисник Маттія Кальдара.

Єдиною перепоною на шляху трансферів залишається медогляд аргентинського форварда. Його Ігуаїн повинен пройти в четвер або в п'ятницю зранку. Напередодні повідомлялося, що Мілан і Ювентус погодили обмін Бонуччі на Кальдару.

Нагадаємо, що Леонардо Бонуччі став гравцем "россонері" лише минулого літа за 42 млн євро. До цього оборонець впродовж семи сезонів грав за туринців.

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