Лунін дебютував за Реал у матчі з Манчестер Юнайтед

Український голкіпер Андрій Лунін провів перший матч у складі мадридського Реала.

Андрій Лунін дебютував у складі мадридського Реала в матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти Манчестер Юнайтед, де його команда поступилася з рахунком 1:2. Український воротар розпочав зустріч на лаві запасних, а в перерві вийшов на поле замість Кіко Касільї.

19-річний голкіпер провів у воротах Реала весь другий тайм і не пропустив. Після першої половини зустрічі "вершкові" програвали і більшість часу діяли в атаці. Луніну майже не доводилося вступати в гру – суперник не завдав жодного удару по його воротах.

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У звітному матчі за Реал також дебютували новачки Альваро Одріосола та Вінісіус.

Нагадаємо, що Андрій Лунін перейшов у Реал із Зорі влітку цього року. Transfermarkt оцінює трансфер у 8,5 млн євро. Його доля в мадридському клубі на наступний сезон ще не визначена.

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