Чемпіонат Бельгії 2023/24, 37-й тур

Вестерло – Сент-Трюйден – 2:2

Голи: Бос, 32, Стассін, 47 – Іто, 8, Бертаччіні, 69

Сидорчук вийшов у стартовому складі Вестерло та допоміг розписати мирову з Сент-Трюйденом. Команди обмінялись голами Іто та Боса в першому таймі, а по перерві Сергій долучився до другого взяття воріт.

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Сидорчук класно закинув м'яч до штрафного на Гріффіна Йоу, а той у дотик віддав на порожні Стассіну. Бертаччіні на 69-й хвилині зрівняв рахунок, який і протримався до фінального свистка.

Таким чином, Вестерло продовжив серію без перемог вже до 11 матчів та залишився останнім у групі Ліги конференцій (переможець здобуде путівку до третього за престижністю єврокубка), а Сент-Трюйден з 29 пунктами залишився третім.

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