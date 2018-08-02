Ліга чемпіонів: "український" ПАОК розбив Базель, Відеотон вибив Лудогорець

Завершилися ще чотири повторних поєдинки 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів: Црвена Звезда та ПАОК здобули виїзні перемоги, Відеотон вдома мінімально переграв Лудогорець, а Мальме та Клуж розійшлися миром.

Румунський Клуж повинен був перемагати Мальме на виїзді та був близький до успіху – команда виграла перший тайм. Проте, на старті другої половини гри румуни пропустили від Траустасона, а потім Куліо отримав червону картку й залишив Клуж у меншості. Далі йде Мальме.

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Црвена Звезда вдруге спокійно переграла Судуву. Ель-Фарду та Радоніч забили по м'ячу в першому таймі, а потім серби без проблем довели поєдинок до перемоги. У наступному раунді "червоно-білі" зіграють зі Спартаком із Трнави.

Грецький ПАОК несподівано розгромив на виїзді Базель. Українець Євген Хачеріді дебютував за ПАОК в офіційному матчі, а Євген Шахов вийшов на заміну під завісу матчу. Перемогу клубу з Салонік принесли голи Варели, Прійовіча та Ель-Каддурі. У 3-му раунді ПАОК гратиме проти московського Спартака.

Угорський Відеотон зумів здобути мінімальну перемогу вдома над болгарським Лудогорцем. Команді з Разграда достатньо було зіграти в результативну нічию, але наприкінці першого тайму червону картку отримав оборонець болгар Вура. Відповідь Відеотона була майже миттєвою – боснієць Хаджіч реалізував свій момент і вивів угорців до наступного етапу.

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Мальме – Клуж – 1:1 (перший матч – 1:0)

Голи: Траустасон, 55 – Джоковіч, 36

Вилучення: Куліо, 77 (К, друга жовта картка)

Судува – Црвена Звезда – 0:2 (перший матч – 0:5)

Голи: Ель-Фарду, 8, Радоніч, 38

Базель – ПАОК – 0:3 (перший матч – 1:2)

Голи: Варела, 7, Прійовіч, 52, О. Ель-Каддурі, 60

Відеотон – Лудогорець – 1:0 (перший матч – 0:0)

Гол: Хаджіч, 45

Вилучення: Вура, 40 (Л, друга жовта картка)