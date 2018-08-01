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Ліга Європи: Генк без Маліновського не помітив Фолу та пройшов у наступний раунд

20:59 472 Читать на русском
Ліга Європи: Генк без Маліновського не помітив Фолу та пройшов у наступний раунд
ФК Генк / Фото Goaloo com

У матчі-відповіді другого відбіркового раунду Ліги Європи бельгійський Генк повторно розгромив люксембурзьку Фолу.

У двоматчевому протистоянні Генк знищив свого суперника з Люксембургу, забивши 9 м'ячів. До матчу-відповіді команда українського легіонера Руслана Маліновського підійшла з комфортним гандикапом у 5 м'ячів.

Вже після першого тайму бельгійці знищили надію гравців Фоли на камбек, ідучи на перерву з рахунком 2:0. Після свистка гравці Генка ще двічі відзначились у воротах суперника. Футболісти з Люксембурга спромоглись лише на 1 м'яч.

Маліновський – найкращий по статистиці у першому турі чемпіонату Бельгії, але сам гравець не піддається ейфорії

Варто відзначити, що Маліновський не з'явився на полі, залишившись на лаві запасних.

Ліга Європи. Кваліфікація, 2-ий раунд, матч-відповідь

Фола – Генк – 1:4 (0:5)

Голи: Бенсі, 61 – Жегрова, 13, 63, Хеєн, 16, Гано, 59

Ліга Європи2-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Фола - Генк: Середа 01 серпня 2018

Фола
Матч завершено
1 : 4
Генк
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Теги
Ліга Європи Фола - Генк Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк
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