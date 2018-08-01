Дебют Луніна за Реал проти МЮ: чому українець здобув стратегічну перемогу над конкурентами

Український голкіпер Реала Андрій Лунін попри поразку мадридського клубу від Манчестер Юнайтед на Міжнародному кубку чемпіонів (1:2) виконав одне зі своїх локальних завдань.

Голкіпер збірної України дебютував за Реал на 46-й хвилині матчу, замінивши у рамці воріт каталонця Кіко Касілью, одного зі своїх конкурентів за місце в першій команді.19-річний Лунін відстояв "насухо", хоча заради справедливості слід зазначати, що гравці Манчестер Юнайтед не турбували його ударами.

Міжнародний кубок чемпіонів: Реал у дебютному матчі Луніна поступився Манчестер Юнайтед

"Дуже простий дебют Луніна, він зовсім не мав роботи", – коротко резюмував AS гру екс-голкіпера Зорі.

Натомість Marca лише обмежилась згадкою про "перші хвилини одного з алмазів" королівського клубу.

Однак деякі іспанські ЗМІ розгледіли велику стратегічну перемогу Луніна після лише перших 45-ти хвилин у футболці Реала.

Манчестер Юнайтед – Реал – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Mundo Deportivo вважає, що українець вже виграв боротьбу за місце під сонцем у Люки Зідана, який в минулому сезоні був третім голкіпером мадридського гранда. Лопетегі дав шанс проявити себе саме Луніну, тоді як син легендарного Зізу залишився гріти лаву запасних. Каталонське видання переконує: "Таким чином новий керманич Мадрида дав чітко зрозуміти Люці, що йому слід шукати нову команду".

Натомість El Confidencial застерігає Касілью, що Лунін має шанс витіснити навіть каталонця, якщо останній продовжить грати настільки слабко. "Голкіпер рівня Реала просто зобов'язаний рятувати команду хоча б в одному з двох епізодів, коли "бланкос" пропускали голи".

Попри критику Касільї El Confidencial поки що не бачить Луніна другим номером. "Українець майже не вступав у гру, тому наразі складно оцінити його майстерність. Хоча Лунін виглядав досить природньо у дебютному матчі, йому ще зарано виконувати роль другого голкіпера", – пише мадридське видання.

На фото: Лунін та голкіпера Реала у компанії баскетболіста Ібаки

Втім після невпевненої гри Касільї Лунін таки отримав великий шанс закріпитись в першій команді. Якщо Реал придбає Куртуа, то українець стане №3 у воротарській ієрархії мадридського суперклубу, вважають іспанські ЗМІ. Люка Зідан та Касілья, який скомпрометував себе проти МЮ, схоже можуть пакувати валізи. Перша велика перемога Луніна, хоча й здобута, у більшій мірі, руками конкурентів.

Відео дій Луніна в першому матчі за Реал проти Манчестер Юнайтед