Дебют Луніна за Реал проти МЮ: чому українець здобув стратегічну перемогу над конкурентами

Український голкіпер Реала Андрій Лунін попри поразку мадридського клубу від Манчестер Юнайтед на Міжнародному кубку чемпіонів (1:2) виконав одне зі своїх локальних завдань.
Голкіпер збірної України дебютував за Реал на 46-й хвилині матчу, замінивши у рамці воріт каталонця Кіко Касілью, одного зі своїх конкурентів за місце в першій команді.19-річний Лунін відстояв "насухо", хоча заради справедливості слід зазначати, що гравці Манчестер Юнайтед не турбували його ударами.
Mundo Deportivo вважає, що українець вже виграв боротьбу за місце під сонцем у Люки Зідана, який в минулому сезоні був третім голкіпером мадридського гранда. Лопетегі дав шанс проявити себе саме Луніну, тоді як син легендарного Зізу залишився гріти лаву запасних. Каталонське видання переконує: "Таким чином новий керманич Мадрида дав чітко зрозуміти Люці, що йому слід шукати нову команду".
Натомість El Confidencial застерігає Касілью, щоЛунін має шанс витіснити навіть каталонця, якщо останній продовжить грати настільки слабко. "Голкіпер рівня Реала просто зобов'язаний рятувати команду хоча б в одному з двох епізодів, коли "бланкос" пропускали голи".
Попри критику КасільїEl Confidencial поки що не бачить Луніна другим номером. "Українець майже не вступав у гру, тому наразі складно оцінити його майстерність. Хоча Лунін виглядав досить природньо у дебютному матчі, йому ще зарано виконувати роль другого голкіпера", – пише мадридське видання.
На фото: Лунін та голкіпера Реала у компанії баскетболіста Ібаки
Втім після невпевненої гри Касільї Лунін таки отримав великий шанс закріпитись в першій команді. Якщо Реал придбає Куртуа, то українець стане №3 у воротарській ієрархії мадридського суперклубу, вважають іспанські ЗМІ. Люка Зідан та Касілья, який скомпрометував себе проти МЮ, схоже можуть пакувати валізи. Перша велика перемога Луніна, хоча й здобута, у більшій мірі, руками конкурентів.
Відео дій Луніна в першому матчі за Реал проти Манчестер Юнайтед
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Манчестер Юнайтед - Реал Мадрид: Середа 01 серпня 2018