Ліга чемпіонів: Астана Григорчука пройшла Мітьюланнд без Довбика, БАТЕ та Карабах теж ідуть далі

Завершилися кілька повторних матчів 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Вони стали успішними для команд із пострадянського простору.

Білоруський БАТЕ несподівано здобув виїзну перемогу над фінським ГІКом. Команда з Барісава забила два м'ячі ще до 25-ї хвилини та зробила вагому заявку на вихід до наступного раунду. ГІК повинен був забивати мінімум тричі, але спромігся лише на гол у виконанні Ягубі.

В іншому матчі азербайджанський Карабах у матчі з трьома пенальті розгромив Кукес. Агдамці зняли питання щодо переможця в середині другого тайму. На той час вже було призначено 3 одинадцятиметрових (два Карабах реалізував зусиллями Кінтани), а гості з Албанії залишились удесятьох через вилучення Алли. Під завісу поєдинку рахунок до розгромного довів конголезець Деларж.

Прийнятний результат на виїзді здобула казахська Астана. Команда під керівництвом Романа Григорчука зіграла в комфортну нічию 0:0 із данським Мітьюлландом, якому через травму не допоміг наш Артем Довбик. Завдяки домашній перемозі казахи пройшли до наступного раунду. Там українець і його підопічні гратимуть проти загребського Динамо. Натомість БАТЕ та Карабах зіграють між собою.

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

ГІК – БАТЕ – 1:2 (перший матч – 0:0)

Голи: Ягубі, 28 – Рафінья, 20 (автогол), Стасевич, 24

Карабах – Кукес – 3:0 (перший матч – 0:0)

Голи: Кінтана, 24, 57 (обидва з пенальті), Деларж, 89

Нереалізований пенальті: Емегара, 53 (Карабах)

Вилучення: Алла, 52 (Кукес)

Мітьюлланд – Астана – 0:0 (перший матч – 1:2)