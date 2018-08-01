"Бездоганно вписався в гру МЮ, але повинен вчитися на помилках Погба". Реакція англійських ЗМІ на дії Фреда проти Реала

Екс-зірка українського чемпіонату-2017/18 Фред прекрасно зарекомендував себе в матчі Міжнародного кубка чемпіонів за Манчестер Юнайтед.

Фред у Шахтарі вийшов на новий рівень. Як наслідок – трансфер у Манчестер Юнайтед за близько 60 мільйонів фунтів. Бразилець потрапив у топ-5 найдорожчих новачків клубу. Через участь на чемпіонаті світу-2018 Фред лише нещодавно приєднався до "червоних дияволів". Вболівальники зачекалися на нього – екс-лідер Шахтаря їх не підвів.

Після короткого дебюту з Ліверпулем Фред вийшов у стартовому складі на матч Міжнародного кубка чемпіонів проти Реала і провів на полі 67 хвилин. Його команда перемогла з рахунком 2:1. 25-річний хавбек зайняв місце в центрі поля поряд зі Скотом Мактомінаєм (діяв глибше) і Андером Еррерою. Він зв'язував гру Юнайтед у центрі поля. На плечі Фреда, як завжди, лягав певний обсяг чорнової роботи, але він встиг проявити себе і в контролі м'яча.

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Sky Sports пише, що Фред "бездоганно вписався в гру МЮ". Видання поставило йому 6 балів – середня оцінка серед "дияволів".

"Бразилець легко освоївся в новій команді. Він був акуратним і точним у володінні м'ячем, чіпким в обороні, спокійно виходив з-під пресингу. Перше враження – 67-хвилин в його виконанні були ідеальними."

Mirror погоджується з колегами, але виділяє певні мінуси в грі новачка Манчестер Юнайтед.

"Фред в усьому був настирливим і енергійним. Миттєва реакція бразильця на події, схоже, стала основною причиною, через яку Моурінью зробив його головною трансферною ціллю клубу.

Але його бажання тримати м'яч створювало манкуніанцям проблеми – півзахисник часто залишав позаду себе вільні зони. Жозе Мурінью вимагає, щоб його центрхави були більш дисциплінованими, тому Фреду потрібно швидко вчитися на помилках Поля Погба. Бразильцю буде зручно грати з Неманьєю Матічем, який може компенсувати його недоліки."

Manchester Evening News оцінив роботу Фреда в матчі з Реалом однозначно позитивно – 7 балів. Лише Хуан Мата та Алексіс Санчес отримали більше.

"Вже з першого матчу стало зрозуміло, що, на думку Моурінью, принесе команді Фред. Він не віддає суперникам легко м'яч і дуже виважено діє під пресингом."

Відео всіх дій Фреда в матчі Манчестер Юнайтед – Реал: