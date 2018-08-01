toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ТРАНСФЕРИ АНДРІЙ ЛУНІН ДИНАМО - ШАХТАР

Гладкий може продовжити кар'єру в Туреччині

19:01 532 Читать на русском
Гладкий може продовжити кар'єру в Туреччині
Олександр Гладкий / Фото ФК Динамо

Колишній форвард Шахтаря та Динамо Олександр Гладкий зацікавив турецький клуб.

Представники турецького Денізліспора розглядають кандидатуру Олександра Гладкого для підсилення команди, повідомляє видання Ajansspor.

Команда виступає в другому дивізіоні Туреччини.

Раніше у ЗМІ з'являлась інформація, що в послугах 30-річного нападника зацікавлена чернігівська Десна.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи Гладкого був Чорноморець, кольори якого він захищав з березня поточного року.

Екс-зірки Динамо і Шахтаря та чемпіони Англії. Символічна збірна вільних агентів літа-2018

Теги
Головне Трансфери Денізліспор Олександр Гладкий Олександр Гладкий Туреччина Трансфери чемпіонату України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
6
хв
Арсенал
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук