Гладкий може продовжити кар'єру в Туреччині

Колишній форвард Шахтаря та Динамо Олександр Гладкий зацікавив турецький клуб.

Представники турецького Денізліспора розглядають кандидатуру Олександра Гладкого для підсилення команди, повідомляє видання Ajansspor.

Команда виступає в другому дивізіоні Туреччини.

Раніше у ЗМІ з'являлась інформація, що в послугах 30-річного нападника зацікавлена чернігівська Десна.

Нагадаємо, що останнім місцем роботи Гладкого був Чорноморець, кольори якого він захищав з березня поточного року.

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