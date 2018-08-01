Гладкий може продовжити кар'єру в Туреччині

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Мілан і Ювентус узгодили великий обмін – Бонуччі та Ігуаїн пакують валізи
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Насрі отримав додатково рік дискваліфікації за вживання допінгуСвіт — 18:48 348
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Від BBC до BBV, контроль заради контролю та проблема №9: чим вразив та розчарував Реал у першому матчі ЛопетегіІспанія — 16:10 1654
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Аліссон суперсейвом продемонстрував, чому Ліверпуль заплатив за нього 75 млн євроАнглія — 15:04 2134
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"Бездоганно вписався в гру МЮ, але повинен вчитися на помилках Погба". Реакція англійських ЗМІ на дії Фреда проти РеалаАнглія — 14:42 3116
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