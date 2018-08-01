Заваров офіційно долучився до селекційної служби Динамо

Легендарний футболіст Динамо Олександр Заваров повернувся в київський клуб.

Заваров став працівником селекційної служби київського Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Я б назвав сьогоднішню подію поверненням героя на Батьківщину. Своєю грою на полі, Олександр Анатолійович залишив слід не лише на траві, у грі команди чи рахунку на табло, а й у серцях уболівальників.

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Він – великий професіонал, значуща фігура у футболі. Тепер, він повертаєтеся до нашої динамівської сім’ї, я щиро йому бажаю удачі та всього найкращого на новій посаді", – коментує призначення Заварова перший віце-президент Динамо Віталій Сівков.

Нагадаємо, Заваров був зіркою Динамо у 80-х, з клубом він став переможцем Кубка Кубків у 1986.

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