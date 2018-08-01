"Вона затьмарить наречену Роналду", – іспанські ЗМІ божеволіють від дівчини Луніна

Іспанська преса уже встигла обговорити не тільки ігрові якості новачка мадридського Реала Андрія Луніна, але й ідеальні форми його дівчини Анастасії.
Іспанські журналісти відзначають, що Анастасія активно веде свою сторінку у соціальній мережі Інстаграм.
Варто зауважити, що на момент переходу Андрія Луніна в мадридський Реал в Анастасії було 4 тисячі підписників, і за якийсь місяць часу їх стало уже майже 10 тисяч.
Анастасії уже навіть пророкують популярність Джорджини Родрігес – нареченої Кріштіану Роналду.
Нагадаємо, що сьогодні 19-річний Андрій Лунін дебютував за першу команду мадридського Реала. Українець замінив Касілью на 46-й хвилині матчу проти Манчестер Юнайтед і відстояв "насухо".
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