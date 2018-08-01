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ТРАНСФЕРИ АНДРІЙ ЛУНІН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - РЕАЛ МАДРИД

"Вона затьмарить наречену Роналду", – іспанські ЗМІ божеволіють від дівчини Луніна

15:26 574 Читать на русском
"Вона затьмарить наречену Роналду", – іспанські ЗМІ божеволіють від дівчини Луніна
Анастасія Томазова

Іспанська преса уже встигла обговорити не тільки ігрові якості новачка мадридського Реала Андрія Луніна, але й ідеальні форми його дівчини Анастасії.

Іспанські журналісти відзначають, що Анастасія активно веде свою сторінку у соціальній мережі Інстаграм.

Варто зауважити, що на момент переходу Андрія Луніна в мадридський Реал в Анастасії було 4 тисячі підписників, і за якийсь місяць часу їх стало уже майже 10 тисяч.

Анастасії уже навіть пророкують популярність Джорджини Родрігес – нареченої Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, що сьогодні 19-річний Андрій Лунін дебютував за першу команду мадридського Реала. Українець замінив Касілью на 46-й хвилині матчу проти Манчестер Юнайтед і відстояв "насухо".

Дебют Луніна за Реал проти МЮ: чому українець здобув стратегічну перемогу над конкурентами

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Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_

Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_

Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_

Love ️

Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_

Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_

Публикация от @ n_a_s_t_y_a_21_

Твіттеріада. Лунін – солодко зацілований, Віда – також, а красуня, яка осоромила Роналду, знову провокує гарячими фото

Теги
Дівчата футболістів Андрій Лунін Андрій Лунін Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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