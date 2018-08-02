Ліга чемпіонів: Динамо буде сіяним у раунді плей-офф, якщо пройде Славію

Київське Динамо гарантовано буде сіяним на етапі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, якщо здолає празьку Славію у 3-му раунді.

"Біло-сині" могли потрапити до когорти несіяних команд, якщо б швейцарський Базель продовжив боротьбу в турнірі.

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Однак, стараннями, зокрема, й екс-"динамівця" Євгена Хачеріді та його партнерів із грецького ПАОКа "ротблау" вилетіли вже в 2-му кваліфікаційному раунді ЛЧ. Тепер статусу сіяної команди позбавити Динамо можуть лише самі підопічні Хацкевича, якщо не пройдуть Славію з Праги. Із всіх потенційних учасників плей-офф кваліфікації лише лісабонська Бенфіка має вищий рейтинг.

Усі пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, Шлях ліг:

Стандард – Аякс

Бенфіка – Фенербахче

Славія Прага – Динамо Київ

ПАОК – Спартак Москва

Перші поєдинки раунду зіграють 7 серпня, матчі-відповіді – 14 серпня.

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