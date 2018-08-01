Насрі отримав додатково рік дискваліфікації за вживання допінгу

УЄФА вирішив збільшити термін дискваліфікації колишнього півзахисника збірної Франції Саміра Насрі до 18-ти місяців. Француз алжирського походження був дискваліфікований за вживання заборонених препаратів.

Термін дискваліфікації хавбека продовжено на 1 рік, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що в лютому Насрі був дискваліфікований на 6 місяців за порушення антидопінгових норм. Тоді француз в американській клініці проходив процедури з переливання крові. Це заборонено Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA), оскільки дозволяє приховати сліди вживання заборонених препаратів.

Попереднє рішення УЄФА інспектор WADA оскаржив і вимагав дискваліфікувати гравця на 2 роки. Як наслідок, термін дискваліфікації збільшили до 18-ти місяців. Відлік починається з 1 липня 2017 року.

Самір Насрі є вихованцем Марселя. Також він грав за лондонський Арсенал, Манчестер Сіті, Севілью та Антальяспор. У складі манкуніанського клубу півзахисник двічі ставав чемпіоном Англії. Зараз Насрі – вільний агент.

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