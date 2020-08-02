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ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Головні новини футболу 1 серпня: Арсенал виграв Кубок Англії, Маліновський – бронзовий призер Серії А

07:00 - Читать на русском
Головні новини футболу 1 серпня: Арсенал виграв Кубок Англії, Маліновський – бронзовий призер Серії А
Арсенал – володар Кубка Англії 2019/20 / FA Cup

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 1 серпня.

Україна

Динамо продовжує тренування під керівництвом Мірчі Луческу та визначилося з долею деяких футболістів. Зокрема, СК Дніпро-1 орендував Владислава Дубінчака, який у минулому сезоні виступав за Карпати. Також кияни отримали відмову від хорватського хавбека, якого раніше хотів підписати Шахтар.

Новий тренер знайшов у Динамо найкращого вчителя і легенду МЮ – амбітні цілі та ЛЧ.

"Гірники" зазнали ще однієї втрати – півзахисник Шахтаря був прооперований та пропустить кілька місяців.

Топ-матчі дня

Арсенал виграв Кубок Англії, у вольовому стилі здолавши Челсі завдяки дублю Обамеянга. Мікель Артета виграв свій дебютний трофей у статусі головного тренера, а "каноніри" здобули першу нагороду з моменту відходу Арсена Венгера. Загалом це 14-й Кубок Англії в історії Арсенала – рекорд серед усіх клубів Туманного Альбіону.

Ювентус поступився Ромі у заключному матчі сезону, а Інтер переміг Аталанту в битві за срібло. Руслан Маліновський у своєму дебютному сезоні в Італії став бронзовим призером Серії А.

Чіро Іммобіле став найкращим бомбардиром Європи у сезоні 2019/20. Таким чином, форвард Лаціо, який повторив рекорд Серії А, отримає "Золотий бутс-2020".

Світ

Роман Яремчук забив гол у другому поспіль матчі Гента. Едуард Соболь програв фінал Кубка Бельгії – його Брюгге не зумів оформити золотий дубль, поступившись команді колишнього форварда Динамо.

Порту виграв Кубок Португалії, оформивши золотий дубль. Жертвою "драконів" стала Бенфіка.

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