Порту в меншості обіграв Бенфіку та здобув Кубок Португалії, оформивши "золотий дубль"

Порту в меншості втримав перемогу над Бенфікою та став володарем Кубка Португалії 2019/20. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Кубок Португалії 2019/20, фінал

Бенфіка – Порту – 1:2

Голи: Карлос, 84, (пен.) – Мбемба, 47, 59

Вилучення: Луїз Діаз, 38 (Порту), Серхіо Консейсау (тренер Порту)

Початок поєдинку видався невдалим для Порту, адже на 38 хвилині другу жовту отримав Луїз Діаз, а слідом за ним був вилучений і наставник номінальних гостей Серхіу Консейсау.

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Однак друга половина розпочалась із швидкого голу Мбемби, який замкнув подачу Теллеса зі штрафного. За 12 хвилин ця парочка оформила другий м'яч за аналогічною схемою. Бенфіка спромоглась на гол престижу від Карлоса на останніх хвилинах, але це не завадило Порту оформити "золотий дубль".