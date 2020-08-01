Динамо офіційно віддало свого захисника в оренду СК Дніпро-1

Дніпровський клуб орендував оборонця на один сезон, повідомляє агент футболіста Олександр Карпов на своїй сторінці в Інстаграм.

Динамо отримало відмову від хорватського хавбека, яким цікавився Шахтар

Сезон 2019/20 Владислав також провів в оренді, захищаючи кольори львівських Карпат. Дубінчак зіграв 20 поєдинків у складі "левів", не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 свій дебютний сезон в УПЛ завершив на підсумковому сьомому місці, а у півфіналі плей-офф за Лігу Європи поступився Колосу, який, у підсумку, і здобув путівку в єврокубки.

"Луческу може продати Циганкова": склад і трансфери Динамо очима провідного ЗМІ, близького до румуна