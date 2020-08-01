toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Динамо офіційно віддало свого захисника в оренду СК Дніпро-1

12:18 - Читать на русском
Динамо офіційно віддало свого захисника в оренду СК Дніпро-1
Владислав Дубінчак / фото: ФК Карпати

Захисник Динамо Владислав Дубінчак наступний сезон проведе у складі СК Дніпро-1.

Дніпровський клуб орендував оборонця на один сезон, повідомляє агент футболіста Олександр Карпов на своїй сторінці в Інстаграм.

Динамо отримало відмову від хорватського хавбека, яким цікавився Шахтар

Сезон 2019/20 Владислав також провів в оренді, захищаючи кольори львівських Карпат. Дубінчак зіграв 20 поєдинків у складі "левів", не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 свій дебютний сезон в УПЛ завершив на підсумковому сьомому місці, а у півфіналі плей-офф за Лігу Європи поступився Колосу, який, у підсумку, і здобув путівку в єврокубки.

"Луческу може продати Циганкова": склад і трансфери Динамо очима провідного ЗМІ, близького до румуна

blog_ava
Головні новини футболу 31 липня: Динамо прощається з віце-чемпіоном світу, нові претенденти на Шведа та Супрягу
07:00
6181
Теги
Головне Трансфери Динамо Динамо Владислав Владислав Дубінчак Трансфери Динамо Київ СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо знову віддасть свого гравця в оренду Колосу
    Україна — 09:4310644 Динамо знову віддасть свого гравця в оренду Колосу
6
год
:
33
хв
Арсенал
19:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук