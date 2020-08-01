Роналду остаточно втратив шанси на "Золотий бутс-2020" – Іммобіле став найкращим бомбардиром Європи

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду вийшов із боротьби за одну з найпрестижніших індивідуальних нагород у європейському футболі.

Зірковий португалець не потрапив до заявки на матч 38-го туру Серії А проти Роми, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Це позбавило Роналду останніх сподівань на здобуття "Золотого бутса" цьогоріч. Наразі в активі нападника 31 м'яч у чемпіонаті. У списку номінантів його випереджають форвард мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі (34 голи) та лідер римського Лаціо Чіро Іммобіле (35 м'ячів). Останній ще може покращити свій показник, адже його Лаціо зіграє проти Наполі. Втім, нагорода від Іммобіле вже нікуди не втече, позаяк його конкуренти вже завершили поточний сезон.

За свою кар'єру Кріштіану Роналду 4 рази брав "Золотий бутс". Востаннє приз дістався португальському форварду в 2015 році.

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