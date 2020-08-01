Яремчук забив за Гент у другому матчі поспіль – відео гола українця

Бельгійський Гент у товариському матчі поступився землякам із Зюлте-Варегем. Звіт про гру читайте на "Футбол24".

Товариський матч

Зюлте-Варегем – Гент – 2:1

Голи: Берахіно, 1, Воссен, 6 – Яремчук, 53

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Устартовому складі "буйволів" з'явилися на полі усі три українці. Ігор Пластун відіграв усі 90 хвилин, а Роман Безус та Роман Яремчук були замінені у другому таймі.

Гент дуже незібрано розпочав гру і вже на 6-й хвилині поступався у два м'ячі. Скоротити відставання вдалося лише на початку другої половни – це Роман Яремчук ударом головою замкнув подачу з лівого флангу. Як з'ясувалося пізніше, це був останній гол у звітній зустрічі.

Додамо, що Яремчук забив у другому матчі поспіль після відновлення від травми. У попердньому поєдинку форвард збірної України оформив дубль у ворота Метца.

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