Динамо отримало відмову від хорватського хавбека, яким цікавився Шахтар

Півзахисник загребського Динамо Нікола Моро не зацікавлений у переїзді в чемпіонат України.

Нікола Моро відмовився від переходу в київське Динамо, яке було готове заплатити за гравця 7 мільйонів євро, повідомляє Sportske novosti.

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За інформацією видання, 22-річний хорват не зацікавлений у переїзді в холодну Україну, розраховуючи отримати шанс перебратися в один із топ-чемпіонатів. Однак, тамтешні ЗМІ стверджують, що футболіст іще може змінити своє рішення.

Нагадаємо, за Моро вже тривалий час стежить донецький Шахтар, "гірники" навіть намагалися придбати виконавця минулої зими. У сезоні-2019/20 Нікола провів у складі загребського Динамо 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи.

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