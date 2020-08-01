toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Динамо отримало відмову від хорватського хавбека, яким цікавився Шахтар

10:39 - Читать на русском
Динамо отримало відмову від хорватського хавбека, яким цікавився Шахтар
Нікола Моро / Getty images

Півзахисник загребського Динамо Нікола Моро не зацікавлений у переїзді в чемпіонат України.

Нікола Моро відмовився від переходу в київське Динамо, яке було готове заплатити за гравця 7 мільйонів євро, повідомляє Sportske novosti.

Супряга отримав іще один варіант в Серії А – цей клуб 7 разів вигравав Скудетто

За інформацією видання, 22-річний хорват не зацікавлений у переїзді в холодну Україну, розраховуючи отримати шанс перебратися в один із топ-чемпіонатів. Однак, тамтешні ЗМІ стверджують, що футболіст іще може змінити своє рішення.

Нагадаємо, за Моро вже тривалий час стежить донецький Шахтар, "гірники" навіть намагалися придбати виконавця минулої зими. У сезоні-2019/20 Нікола провів у складі загребського Динамо 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи.

"Луческу може продати Циганкова": склад і трансфери Динамо очима провідного ЗМІ, близького до румуна

blog_ava
ПСЖ завоював Кубок французької ліги, відібравши у Ліона єврокубки – героїчний голкіпер програв серію пенальті
01:02
2962
Теги
Головне Трансфери чемпіонату України Динамо Динамо Динамо Загреб Динамо Загреб Трансфери Нікола Нікола Моро Трансфери Динамо Київ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
31
хв
Арсенал
19:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук