Арсенал обіграв Челсі та виграв Кубок Англії, здобувши путівку в ЛЄ – перший трофей "канонірів" після відходу Венгера

Матч та онлайн-трансляція Арсенал – Челсі стартував о 19:30 за Києвом. Фінальний поєдинок Кубка Англії 2019/20 можна було переглянути на телеканалі Setanta Sports, а "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію гри. У випадку перемоги в фіналі Арсенал кваліфіковувався у груповий турнір Ліги Європи 2020/21, а от поразка залишала "канонірів" без єврокубків. Челсі гарантував собі груповий турнір ЛЧ за підсумками чемпіонату, тому боровся виключно за трофей.

У півфіналі Арсенал та Челсі вибили своїх опонентів із Манчестера – "каноніри" виявилися сильнішими за Сіті, а підопічні Лемпарда обіграли Ман Юнайтед. До слова, і для Мікеля Артети, і для Френка Лемпарда перемога в Кубку Англії ставала першим трофеєм у самостійній тренерській кар'єрі. Цікаво, що на момент початку гри Арсенал був рекордсменом за кількістю завойованих Кубків Англії (13 трофеїв). У Челсі – 8 перемог у найстарішому турнірі світу. Це був 139-й фінал в історії Кубка Англії, а втретє у вирішальному поєдинку зустрічалися Челсі та Арсенал. Цікаво, що у двох попередніх випадках гору брали "каноніри" (2:0 у 2002-му та 2:1 у 2017-му).

Арсенал – Челсі: онлайн-трансляція фіналу Кубка Англії

Екс-півзахисник Шахтаря Вілліан не потрапив у заявку на фінал через проблеми зі здоров'ям. Цілком можливо, що бразилець більше не зіграє за "пенсіонерів", позаяк його контракт з клубом втрачає чинність. Цікаво, що фаворитом на підписання Вілліана називають саме Арсенал.

Перший напівмомент виник на 3-й хвилин біля ворі Челсі. Обамеянг відгукнувся на навіс з лівого флангу, але його удар головою був невлучним. Челсі відповів куди гостріше – Мартінес парирував обвідний удар Маунта у лівий кут. Втім, вже наступна атака команди Лемпарда виявилася результативною. Маунт віддав у штрафний на Жиру, той елегантно скинув на Пулішіча, який легко пробив повз Мартінеса. 0:1 – блискавичний початок фіналу.

Незадовго після взяття воріт Пулішіч міг оформити дубль, проте цього разу голкіпер Арсенала врятував свою команду. Непоганий шанс змарнував Себальйос, який пробив повз ворота з перспективного штрафного. На 25-й хвилині Ніколя Пепе ударом в дотик класно закрутив м'яч у ворота, але лайнсмен зафіксував положення поза грою – гол скасовано. Проте, взяття воріт Челсі відтермінувалося ненадовго. Аспілікуета збив Обамеянга у власному штрафному, арбітр призначив пенальті, який холоднокровно реалізував сам габонець.

Практично одразу після пропущеного м'яча Челсі втратив капітана. Аспілікуета на рівному місці отримав травму і не зумів продовжити гру, залишивши поле у сльозах. Замість іспанця Френк Лемпард випустив Крістенсена. Під завісу тайму активніш виглядав вже Арсенал, але удар Пепе був заблокований, а серія стандартів успіху "канонірам" не принесла. На останній хвилині Ляказетт змарнував розкішний штрафний, пробивши з 18 метрів повз ворота. 1:1 за підсумками перших 45 хвилин.

Друга половина гри розпочалася з чергових проблем для Челсі. Пулішіч на рівному місці пошкодив задню поверхню стегна (аналогічна травма, як в першому таймі у Аспілікуети) та теж змушений був піти з поля. Замість "капітана Америки" вийшов Педро Родрігес, доля якого ця гра стала останньою у футболці Челсі. Як відомо, він покидає лондонський клуб.

Обамеянг мав шанс забити вдруге, проте влучив у Крістенсена з меж штрафного. Добивання Джаки було вкрай невдалим – значно вище. А от на 65-й хвилині габонець все ж оформив дубль. Бельєрін розігнав швидку контратаку та віддав на Пепе, який знайшов Обамеянга у штрафному. Нападник легко обіграв Зума та підсік м'яч над Кабальєро. 2:1 – Арсенал вийшов вперед.

Через декілька хвилин становище Челсі стало взагалі катастрофічним. Ковачіч, маючи жовту, у підкаті влетів у ноги Джаці. Друга жовта від Ентоні Тейлора – команда Лемпарда залишилися вдесятьох. Наприкінці гри втрати зазнали і "каноніри" – Давід Луїс через травму залишив межі поля. На останніх секундах травмувався ще й Педро – знадобилася навіть киснева маска. Втім, Арсенал втримав перевагу та виграв 14-й Кубок Англії у своїй історії.

Таким чином, команда Мікеля Артети зіграє у груповому турнірі Ліги Європи, а Вулверхемптон, який фінішував 7-м в АПЛ, залишився без єврокубків. Для Мікеля Артети цей трофей став дебютним у самостійній тренерській кар'єрі, а Арсенал виграв перший кубок після завершення епохи Арсена Венгера. Востаннє "каноніри" здобували трофей ще у 2017 році – тоді легендарний француз привів команду до перемоги в Кубку та Суперкубку Англії.

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