"Ведемо деякі трансфери": новий тренер знайшов у Динамо найкращого вчителя і легенду МЮ – амбітні цілі та ЛЧ

Огнєн Вукоєвіч відтепер ще й тренер, який допомагатиме Мірчі Луческу в Динамо. Легенда київського клубу повертається в Україну на постійну роботу, але не полишає напрямки трансферів і збірної Хорватії.

Понад 200 матчів, 17 голів, 12 асистів, титул чемпіона України з відривом у 15 очок від Шахтаря, гра на груповому етапі Ліги чемпіонів та півфінал Кубка УЄФА. Огнєн провів добротний шмат кар'єри в Києві. Тепер Динамо повертає Вукоєвіча вже у тренерський штаб Луческу. Екс-опорник збірної Хорватії вважає, що збулася його найкраща мрія. Хоча, можливо, дещо й лукавить, адже раніше заявляв про бажання очолити київський клуб самому. Sportske Jjutarnji та телеканал HRT цього тижня взяли інтерв'ю у Вуко з нагоди великих змін у житті.

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Першість України стартує вже в 20-х числах серпня. Суперкубок проти Шахтаря запланований на 25 серпня. Через коронавірус COVID-19 кияни нетривалу підготовку до нового сезону планують провести на своїй базі. Вукоєвіч повертається туди, де провів 7 років, хоча останні 2 сезони він уже працював для столичного клубу скаутом, стежачи за найкращими гравцями Хорватії та сусідніх країн. Та минулого тижня отримав дзвінок, який різко змінив усі плани. Ще пару тижнів тому всі його думки були навколо перенесеного на 2021 рік Євро-2020 і роботи з юними талантами своєї країни.

Зараз хорватські ЗМІ називають рішення 36-річного фахівця "великим тренерським кроком, за яким варто стежити уважніше". Вукоєвіч величає Луческу, якому тепер асистуватиме, "Алексом Фергюсоном Балкан і Східної Європи". Бачить його фахівцем світового рівня, що тренував багато великих клубів і збірних. Огнєн з неймовірним ентузіазмом підходить до роботи, усвідомлює, що її буде дуже багато, але прагне вчитися в домнула Мірчі і погрожує похитнути лідерські позиції Шахтаря в Україні вже найближчим часом.

"Так, це потребуватиме серйозних жертв, величезний обсяг праці попереду, але я живу футболом з 00 до 24 години, з нетерпінням чекаю кожного тренування та матчу, кожного теоритичного заняття й аналізу. Перша мета – це Ліга чемпіонів, пройти кваліфікацію. Далі вже спробувати відібрати титул у Шахтаря, який цьогоріч був кращим. І не забуваємо про Кубок, завжди цікавий тут. На трьох фронтах буде важко".

"Президент клубу Ігор Суркіс зателефонував мені та запропонував цю посаду. Я відповів, що йому спершу потрібно зв'язатися з Хорватським футбольним союзом (HNS), оскільки я треную молодіжну збірну U-20 і працюю скаутом-розвідником у головного тренера національної команди Златко Даліча, "записую" матчі наших суперників. Суркіс зробив це, поспілкувавшись з президентом HNS Давором Шукером та виконавчим директором Мар’яном Кустічем. Тож я отримав "зелене світло" від лідерів нашого Союзу щодо свого працевлаштування в Динамо.

Я вдячний їм і вважаю, що це добре для нас усіх. Як для HNS, так і для мене, оскільки з таким досвідченим всесвітньо відомим тренером топ-рівня, як Луческу, я неодмінно багато чому навчусь і зможу прогресувати. Чи вдасться виконувати всі ці 3 функції водночас? Вірю, що так і буде. Що стосується розвідки, то дуже важливо, що є ще багато часу до Євро, я відповідав за "запис" національної збірної Чехії. А молодіжка зіграла свою останню гру минулого року в Албанії, тоді як через пандемію коронавірусу турнір у Дубаї, де ми мали грати, було скасовано.

На матчі збірної припадає перерва в клубних змаганнях, і я домовився з керівництвом Динамо, що зможу відлучатися на роботу в HNS і таким чином виконати свої зобов'язання. Я сповнений енергії, переконаний – зроблю все, що мене чекає, якісно". Огнєн чимало років боровся проти Луческу на полі. Тепер найзапекліші фанати Динамо (хорватські журналісти бачать причину в роботі Мірчі тренером Шахтаря) протестують проти його призначення. Чи можна якось заспокоїти ситуацію?

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"Звичайно. Тому що найважливішим є результат. Коли будуть хороші результати, вболівальники приймуть Луческу. Румун є відмінним тренером, здатним досягати бажаного результату, замахуємося на Лігу чемпіонів. Динамо потребує успіхів відразу, а Луческу в цьому – справжній майстер. Крім побудови гри та результатів, він є чудовим фахівцем з розкриття потенціалу молоді. Згадаймо скількох хороших гравців він просунув на вищий рівень у Шахтарі. Кожна людина повинна ставити інтереси клубу на перше місце: не тільки ми, працівники, а й наші фанати".

На думку Вукоєвіча, Луческу – найкращий вибір на цей момент, мовляв румун прекрасно знає стан справ в українському футболі, а особливо – в Шахтарі. Хорватський журналіст Предраг Юрішіч вважає, що у свої "золоті" 75 Мірча не виглядає людиною, якій бракує мотивації та енергії. А як щодо трансферного напрямку роботи Вукоєвіча, який останнім часом шукав гравців для Динамо на хорватському та загалом балканському ринкові? "Наразі це відсунулося на задній план. Позаяк у мене тут багато роботи.

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Моя найбільша мрія здійснилася, я отримав те, чого прагнув. Братиму участь у тренувальному процесі щодня, у кожній частині підготовки до матчу. Цього тільки й не вистачало у мозаїці моїх планів. Я працював і як скаут, і як тренер збірної, але це щось абсолютно нове. Отримав змогу щодня перебувати на полі, аналізувати та готувати тренування й матчі. Тож коло замикається, це останній відсутній пазл у моєму тренерському ремеслі. І, звичайно, не може бути кращого вчителя, ніж Луческу. Це, безумовно, мій найбільший виграш.

Плани привезти декількох гравців із Хорватії? Хорватські футболісти завжди викликають інтерес у киян. Навіть зараз деяких з наших гравців веде селекція. Однак нинішнє трансферне вікно – специфічне, тому не можу з впевненістю сказати, що переходи відбудуться цього літа. Все може статися". Наразі відомо, що Динамо лише позбувається хорвата. З віце-чемпіоном світу Піварічем офіційно не продовжили контракт.

Хоч Йосіп і не заперечує можливості повернення в Київ, керівництво виглядає менш зацікавленою стороною. Водночас один з лідерів однойменної загребської команди відмовив Суркісу попри згоду чемпіона Хорватії на трансфер за чималу як для Динамо суму. Щоправда там і без того існував певний ризик – серйозна травма коліна, яка часто не дає гравцям розкритися на повну, а в цьому випадку завадила планам таланта переїхати у топ-чемпіонат.

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