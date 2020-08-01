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Соболь не зміг оформити "золотий дубль" з Брюгге – Кубок Бельгії забрала команда колишньої зірки Динамо

1 серпня 23:27 - Читать на русском
Соболь не зміг оформити "золотий дубль" з Брюгге – Кубок Бельгії забрала команда колишньої зірки Динамо
Антверпен / Сайт клубу

Брюгге та Антверпен визначили володаря Кубка Бельгії розіграшу 2019/20.

Кубок Бельгії, фінал

Брюгге – Антверпен – 0:1

Гол: Рафаелов, 25

Гравець збірної України Едуард Соболь вийшов у основі господарів, а у суперника з'явився екс-форвард Динамо Дьємерсі Мбокані. Антверпен вирішив з перших хвилин шокувати чемпіона країни натиском, але Бута та Мбокані змарнували свої нагоди. Спроба Ліора Рафаелова була значно успішнішою. Сімен Джуклеруд прорвався в штрафний майданчик і викотив ізраїльтянину на порожні ворота – 0:1.

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Брюгге був шокований таким перебігом зустрічі, дозволивши опонентам ще кілька гострих атак. Філіпп Клеман явно мав серйозну бесіду з підопічними в перерві, тому на другий тайм "чорно-сині" вийшли зарядженими. Тут вже майстерність продемонстрував кіпер Антверпена – 20-річний хорват Давор Матіяс. Він зупинив Окереке у ближньому бою, не став проблемою і постріл Вормера з 25 метрів. Це дозволило Антверпену втримати мінімальну перевагу і забрати третій Кубок Бельгії у своїй історії. Попередній успіх був аж в сезоні 1991/92.

Соболь провів на полі 72 хвилин, нічим особливим не виділявся. Українець отримав жовту картку на 60-ій, що стало додатковим аргументом для заміни Едуарда на форварда Сібе Схрейверса.

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Теги
Дьємерсі Дьємерсі Мбокані Едуард Едуард Соболь Брюгге Брюгге Бельгія Антверпен Антверпен Українці за кордоном
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