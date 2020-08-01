Шахтар повідомив про операцію Вакули – хавбек пропустить тривалий термін

Півзахисник донецького Шахтаря Владислав Вакула був прооперований і не зможе найближчим часом вийти на поле.

Раніше футболіст пройшов обстеження, під час якого була діагностована нестабільність плечового суглоба. 31 липня Вакула був успішно прооперований. Відновлення гравця займе близько трьох-чотирьох місяців, повідомляє прес-служба "гірників".

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До слова, Владислав став футболістом Шахтаря влітку 2019 року. Першу половину минулого сезону провів у оренді в Маріуполі, а взимку приєднався до донеччан. У липні Вакула взяв участь в 2 матчах чемпіонату України з Колосом і Олександрією, дебютувавши у команді Луїша Каштру на позиції правого захисника.

Додамо, що 21-річним українцем активно цікавляться закордонні клуби, серед яких називали команди американської МЛС та угорський Ференцварош Сергія Реброва.

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