Шахтар повідомив про операцію Вакули – хавбек пропустить тривалий термін

Раніше футболіст пройшов обстеження, під час якого була діагностована нестабільність плечового суглоба. 31 липня Вакула був успішно прооперований. Відновлення гравця займе близько трьох-чотирьох місяців, повідомляє прес-служба "гірників".
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До слова, Владислав став футболістом Шахтаря влітку 2019 року. Першу половину минулого сезону провів у оренді в Маріуполі, а взимку приєднався до донеччан. У липні Вакула взяв участь в 2 матчах чемпіонату України з Колосом і Олександрією, дебютувавши у команді Луїша Каштру на позиції правого захисника.
Додамо, що 21-річним українцем активно цікавляться закордонні клуби, серед яких називали команди американської МЛС та угорський Ференцварош Сергія Реброва.
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