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ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Главные новости футбола 1 августа: Арсенал выиграл Кубок Англии, Малиновский – бронзовый призер Серии А

07:00 - Читати українською
Главные новости футбола 1 августа: Арсенал выиграл Кубок Англии, Малиновский – бронзовый призер Серии А
Арсенал – обладатель Кубка Англии 2019/20 / FA Cup

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 августа.

Украина

Динамо продолжает тренировки под руководством Мирчи Луческу и определилось с судьбой некоторых футболистов. В частности, СК Днепр-1 арендовал Владислава Дубинчака, который в прошлом сезоне выступал за Карпаты. Также киевляне получили отказ от хорватского хавбека, которого ранее хотел подписать Шахтер.

Новый тренер нашел в Динамо лучшего учителя и легенду МЮ – амбициозные цели и ЛЧ.

"Горняки" понесли еще одну потерю – полузащитник Шахтера был прооперирован и пропустит несколько месяцев.

Топ-матчи дня

Арсенал выиграл Кубок Англии, в волевом стиле одолев Челси благодаря дублю Обамеянга. Микель Артета выиграл свой дебютный трофей в статусе главного тренера, а "канониры" завоевали первую награду с момента ухода Арсена Венгера. В целом это 14-й Кубок Англии в истории Арсенала – рекорд среди всех клубов Туманного Альбиона.

Ювентус уступил Роме в заключительном матче сезона, а Интер победил Аталанту в битве за серебро. Руслан Малиновский в своем дебютном сезоне в Италии стал бронзовым призером Серии А.

Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром Европы в сезоне 2019/20. Таким образом, форвард Лацио, который повторил рекорд Серии А, получит "Золотую бутсу-2020".

Мир

Роман Яремчук забил гол во втором подряд матче Гента. Эдуард Соболь проиграл финал Кубка Бельгии – его Брюгге не сумел оформить золотой дубль, уступив команде бывшего форварда Динамо.

Порту выиграл Кубок Португалии, оформив золотой дубль. Жертвой "драконов" стала Бенфика.

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