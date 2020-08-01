Динамо знову віддасть свого гравця в оренду Колосу

Тренерський штаб Руслана Костишина задоволений виступами 21-річного хавбека у минулому сезоні і хоче знову співпрацювати з ним у новому чемпіонаті, стверджує Динамоманія.

Колос може повернути з Європи вихованця Динамо

За інформацією видання, кияни готові знову відпустити Смирного в оренду. У сезоні-2019/20 Євген зіграв за ковалівський клуб 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та віддав 1 асист.

Нагадаємо, Колос свій дебютний сезон УПЛ завершив на підсумковому шостому місці, а також зумів пробитися у кваліфікацію Ліги Європи, у фіналі плей-офф обігравши Маріуполь.

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